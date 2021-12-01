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Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat’tan buğday fiyatları ile ilgili açıklama Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat: "Yurt dışı piyasalarında buğdayın fiyatı 270 dolardan 310 dolara yükseldi” “Dünyadaki gıda fiyatlarında artış olacağı yönündeki algıyla birlikte ülkemizde de maalesef fiyatlar hızlı bir artış gösterdi”

İHA

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat’tan buğday fiyatları ile ilgili açıklama Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat: "Yurt dışı piyasalarında buğdayın fiyatı 270 dolardan 310 dolara yükseldi” “Dünyadaki gıda fiyatlarında artış olacağı yönündeki algıyla birlikte ülkemizde de maalesef fiyatlar hızlı bir artış gösterdi”

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, yurt dışı piyasalarda buğdayın fiyatının 270 dolardan 310 dolara yükseldiğini belirterek, “Dünyadaki gıda fiyatlarında artış olacağı yönündeki algıyla birlikte ülkemizde de maalesef fiyatlar hızlı bir artış gösterdi” dedi.
Çorum Ticaret Borsası bünyesinde kurulan toksin laboratuvarının tanıtım toplantısında konuşan Borsa Başkanı Naki Özkubat, son günlerde artış gösteren buğday fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl buğday fiyatlarındaki artışın çok hızlı ve yüksek olduğunu dile getiren Özkubat, “Bunun ana nedenini Türkiye’deki kuraklık ve verim düşüklüğü ile dünya piyasalarında büyük yatırımcı firmaların sürekli gıda fiyatlarında artış olacağı yönündeki algı oluşturuyor olmasıdır. Yurt dışı piyasalarında da buğdayın fiyatı 270 dolardan 310 dolara yükseldi. Şu anda borsamızda buğdayın tonu 5 bin TL’den satılmaktadır. Dünyadaki gıda fiyatlarında artış olacağı yönündeki algıyla birlikte ülkemizde de maalesef fiyatlar hızlı bir artış gösterdi. Üretim eksikliği de bunda etkili oldu. Ülkemizdeki ürün çeşitliliği arttığı için buğday ekim alanlarında azalma var. Dünya piyasalarında artış devam ederse buğday fiyatlarında artışın devam edeceğini düşünüyorum” dedi. Özkubat şöyle devam etti:
“Bölgemizde genetiği değiştirilmiş olmasına rağmen buğdayın kardeşi olarak ifade edilen üretimi yükselmiştir. Dolaysıyla üretilen buğday oranında bir kaybımız var ancak tritikale ile yan yana koyduğumuzda çok fazla geriye gidiş yok. Borsadaki satışlara baktığımızda buğday kadar tritikale de gelmektir. Bundan 10 yıl önce tritikale yoktu. Bu ürünü domuz yemediği ve direnci yüksek olduğu için dağ köylerinde şu anda en çok tritikale üretimi yapan illerden birisi olduk. Şu anda diğer iller de tritikale üretimine geçmeye başladı."

“Hızlı trenin, yük treninin burada olması lazım”
Ulaşımda yaşanan sorunlara da vurgu yapan Özkubat, “Çorum’un gelişmesi, yatırımların büyümesi için bir şey yapılacaksa mutlaka hızlı yük treni olması lazım. Taşımacılığın oluşturulması lazım. Bunun bedeli ne olur bilemem. Bu yapılamadığı müddetçe Çorum gibi illerin kalkınma hedefi gerçekleşmez. Çorumlu müteşebbisler çalışkandır. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin bunu görebilirsiniz” dedi.
“Eğer Çorum gelişecekse navlun oluşması lazım. Yani hızlı trenin, yük treninin burada olması lazım” diye devam eden Özkubat, “Çünkü bizim nakliyeye ödediğimiz bedel az değil. Yüzde 5 daha fazla bedel ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gençlerin sosyal yaşantı alanları genişletilmeli”
Çorum’un ulaşımdan sonraki en büyük handikapının genç nüfusu kentte tutamamak olduğunu belirten Özkubat, “1992 yılında bir çalışma yapılmıştı. Çorum Anadolu kaplanı olarak rol model iller arasında yer alıyordu. Hızlı bir gelişme ve büyüme vardı. Buraya gelen tedarikçiler Çorum’un geleceğinin çok fazla parlak gözükmediğini dile getiriyorlardı. Bu nasıl olur dedim. Çok hızlı gelişiyor, büyüyor dedik. İki unsur belirtmişti o zaman. Birincisi navlun fiyatları, ikincisi de gençlerin Çorum’da da kalmamalarını söyledi. Gençler Çorum’da kalmazsa üretimin zayıflayacağını, ikinci ve üçüncü nesil işletmecilerin Çorum’da yaşamı kabul etmediklerini görüyoruz. Çorum’un acilen gençlerin sosyal yaşantı alanları genişletilmeli. Bu konuda çalışma yapılması lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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