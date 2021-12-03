Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı veriyor

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da 4 gün önce etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçan garaj çatısının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Asenat´ın Uzan´ın (3) tedavisi sürüyor. Yoğun bakım servisinde hayat mücadelesi veren Asenat´ın salıncakta sallanırken etrafına gülücükler saçtığı görüntüleri ortaya çıktı.

Kentte, 30 Kasım´da etkili olan rüzgar nedeniyle Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde bir evin garaj çatısı uçtu. Uçan çatı, dışarıda bulunan Asenat Uzan´ın üzerine düştü. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından önce Sungurlu Devlet Hastanesi´ne ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Küçük kızın tedavisi hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor.

Öte yandan Asenat´ın bir süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde küçük kızın, oyun oynadığı ve evinin önünde salıncağa binerek, etrafına gülücükler saçtığı anlar yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-12-03 11:57:03



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