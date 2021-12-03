Sungurlu OSB arıtma tesisi için yer teslimi yapıldı

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OKA Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Sungurlu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, ihalesi yapılarak sözleşmesi imzanan arıtma tesisi yapım işi için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Proje Koordinatörü ve İlçe özel İdare Müdürü Ahmet Haşim Özsaray başkanlığında yapılan yer tesliminde, yüklenici firma yetkilileri Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mühendisleri ve proje ekip üyeleri hazır bulundu.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisinin 2022 yılının HaziranTemmuz aylarında tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

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