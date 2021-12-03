Dünya engelliler gününü pasta keserek kutladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya engelliler gününü pasta keserek kutladılar

İHA

Dünya engelliler gününü pasta keserek kutladılar

Çorum’un Osmancık ilçesi’nde faliyet gösteren Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu, 3 Aralık dünya engelliler günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Okuldaki etkinliğe katılan protokol üyeleri özel eğitim öğrencileriyle pasta kestiler.
İlçe’de Dünya engelliler günü yapılan bir dizi etkinliklerle kutlandı. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Keskin, Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Müftü Dr. Eyyup Aydın ve Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen etkinliğe katılarak özel öğrencilerle bir araya geldiler.
Protokol üyeleri öğrencilerin hazırladığı gösteri ve yarışmaları ilgiyle izleyerek heyecanlarına ortak oldular, pasta keserek günlerini kutladılar.
Etkinlikte bir konuşma yapan İlçe Kaymakam Ayhan Akpay, sadece 3 Aralıkta değil, her gün onların yanında olarak hayatlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına devam edileceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli gençler Şeyh Habib camine misafir oldular
YEREL HABERLER Engelli gençler Şeyh Habib camine misafir oldular
Sungurlu’da engellilere ücretsiz tıraş
YEREL HABERLER Sungurlu’da engellilere ücretsiz tıraş
Sungurlu OSB arıtma tesisi için yer teslimi yapıldı
YEREL HABERLER Sungurlu OSB arıtma tesisi için yer teslimi yapıldı
Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli
YEREL HABERLER Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara ...
Özel gereksinimli öğrenciler üniversiteli oldu
YEREL HABERLER Özel gereksinimli öğrenciler üniversiteli oldu
'Evde adalet hizmeti' uygulanan yaşlı çiftin davasında sanığa 4 yıl hapis
YEREL HABERLER 'Evde adalet hizmeti' uygulanan yaşlı çiftin ...
Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Rüzgarda üzerine çatı düşen Asenat, yaşam savaşı ...
Milletvekili Ceylan, Olimpiyat şampiyonlarını TBMM'de ağırladı
YEREL HABERLER Milletvekili Ceylan, Olimpiyat şampiyonlarını TBMM'de ...
Zabıta ekipleri afiş ve pankartları topladı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri afiş ve pankartları topladı
Çorum’da inaç turizmi çalıştayda ele alındı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “Turizm ülkeler için gelir getirici önemli bir argüman olurken genç nesil için aslında kanıksanmış pek kıymeti bilinmeyen bir alana dönüştü”
YEREL HABERLER Çorum’da inaç turizmi çalıştayda ele alındı Hitit ...
Sungurlu'da imalathaneler denetlendi
YEREL HABERLER Sungurlu'da imalathaneler denetlendi
Kaza yapan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat’tan buğday fiyatları ile ilgili açıklama Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat: "Yurt dışı piyasalarında buğdayın fiyatı 270 dolardan 310 dolara yükseldi” “Dünyadaki gıda fiyatlarında artış olacağı yönündeki algıyla birlikte ülkemizde de maalesef fiyatlar hızlı bir artış gösterdi”
YEREL HABERLER Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat’tan buğday ...
Çorum polisinden sahte döviz operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polisinden sahte döviz operasyonu
Bir babanın en zor görevi Kanserden ölen küçük kızının cenaze namazını kıldıran baba Osman Artak; “Allah kimseyi evladıyla sınamasın”
YEREL HABERLER Bir babanın en zor görevi Kanserden ölen küçük ...
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat: “Ülkemizde birinci sorun su, ikincisi ise toksinlerdir”
YEREL HABERLER Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat: “Ülkemizde ...
Osmancık’ta şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir binanın camını kırdı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Osmancık’ta şiddetli rüzgar inşaat halindeki bir ...
13 yaşında kansere yenik düştü
YEREL HABERLER 13 yaşında kansere yenik düştü
Bu okulda dedeler oyuncak yapıyor, nineler masal anlatıyor Şekerpancarından traktör, tahtalardan kağnı, araba ve bebekler yapan dedeler ve nineler torunlarıyla keyifli vakit geçiriyor
YEREL HABERLER Bu okulda dedeler oyuncak yapıyor, nineler masal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.