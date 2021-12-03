Çorum Belediyesi ’Hayatımızın Özel Kahramanları’nı unutmadı

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle ’Hayatımızın Özel Kahramanları’ isimli bir program düzenledi.

Böyle güzel bir şehre hizmetkâr olmak çok güzel bir duydu diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimiz günden beri Rabb’im birçok çalışmayı yapmayı bizlere nasip etti. Yollar, köprüler yapıyoruz. Altyapı çalışmaları yapıyoruz. Ancak bizi en çok mutlu eden şey engelli kardeşlerimize hizmetkâr olmak.” dedi.

Engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Onların hayatına dokunmaktan daha fazla haz aldığımız başka bir işimiz yok. Bu anlamda da bu duyguyu yaşatma imkânı verdiğiniz için ben bütün sivil toplum örgütlerimize, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanımız Neslihan Hüsülüoğullarıve Kent Konseyi Başkanımız Turhan Candan’a teşekkürlerimi sunuyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler gününüzü tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.



’Hayatımızın özel kahramanları’

Engellilere yönelik bu çalışmayı yaklaşık bir buçuk ay öncesinde planladıklarını söyleyen Engelli Meclisi Başkanı Neslihan Hüsüllüoğulları, "Onlar, bizim hayatımızın özel kahramanları. Bugünün konusu onlar. Birçok aile ve engelli yakını bunu ve bu zorlukları yaşıyor. O yüzden bizim, Çorum olarak bir zincirin halkası gibi birbirimize çok iyi kenetlenmemiz gerekiyor” dedi.

Engelli bireylere fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını ifade eden Hüsülüoğulları, “Mervelerimiz var. Merve Özlü gülle atmada, Merve Peker ise masa tenisinde Avrupa ikinciliği elde ettiler. Bekir Madan, şiir konusunda çok özel bir kahraman. İsa Aksoy filografi konusunda çok güzel işler başardı. Talha Ekinci var 30’dan fazla enstrüman çalabiliyor. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Buradaki eğitimci hocalarımızın ve devletimizin desteğiyle bu çocuklara fırsat verildiğinde birçok şeyi başarabiliyorlar. Ben bize bu güzel ortamı hazırladıkları için Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve Çorum Kent Konseyi Başkanımız Turhan Candan’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Saliha Madan, oğlu Bekir Madan’ın günün anlam ve önemine özel yazdığı ’Kardeşim’ isimli şiiri okudu. Salondakileri duygulandıran şiir ayakta alkışlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın hediye ettiği tambur ile mini bir konser veren Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerinden Talha Ekici kulakların pasını sildi. Uzun bir süredir hazırlandıkları dans gösterisini ailelerine ve salondakilere sunan öğrenciler büyük beğeni topladı. İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık’da söylediği türküyle etkinliğe renk katarak engelli bireylerin mutluluğuna ortak oldu.

Programa Belediye Başkanı Dr, Halil İbrahim Aşgın, Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan, Engelli Meclisi Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları, Altı Nokta Körler Derneği, İşitme Engelliler Derneği, Otizm Gönüllüleri Derneği, Zihinsel Engelliler Derneği yöneticileri, il müdürleri, iş insanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program sonunda engelliler için yapılan etkinliklerde ve çalışmalarda destekte bulunan katılımcılara plaket hediye edildi.

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