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Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 11 ayda 500 bin çağrı geldi

İHA

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 11 ayda 500 bin çağrı geldi

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 11 ayda 500 bin çağrı geldiğini açıkladı.
Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, ziyarette öğrencilere Acil Çağrı Merkezinin işleyişi ve engelsiz 112 sistemi ile ilgili bilgiler verdi.
Acil bir durumla karşılaşan insanların birden çok acil çağrı numarasını aklında tutmasının zorluğu, gerekli acil hizmete ulaşmada zaman kaybı, acil yardım kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanma gerekliliğinin her türlü acil durumda tek bir acil numaranın belirlenmesi yaklaşımını ortaya çıkardığını dile getiren Demiral, “Bu doğrultuda tüm acil çağrıları tek numarada karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere 27 Ocak 2021 tarihinde İtfaiye 110, Orman Yangını 177, Sağlık 112 ve Jandarma 156 acil çağrılarının 112 numarası altında karşılanmasıyla faaliyete başlayan ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezi, 10 Mart 2021 tarihi itibariyle ise Emniyet 155 ve AFAD 122 acil çağrılarını 112 numarası altında tüm entegreler tamamlanarak tek numara ve merkezden tüm acil çağrıları karşılamaya başlamıştır. 11 ayda yaklaşık 500 bine yakın çağrı alınmıştır” dedi.
Demiral, 112’in tüm acil çağrıların tek numara altında birleştirilmesi amacıyla başlayan bir proje olmakla birlikte, “Yeni Nesil 112 Projesi” kapsamında son dönemlerde bu amacın çok ötesinde ve doğrudan kişiye dokunan çok önemli adımlar atıldığını belirtti.
Çorum’da uygulanan Yeni Nesil 112 Projesi ile atılan adımlardan birisinin de “Engelsiz 112 Projesi” olduğunu anlatan Demiral, “Bu proje, işitme ve konuşma engelli kişilerin telefonlarına indirdikleri program aracılığıyla görüntülü bir şekilde yaptığı acil çağrıya ilişkin aramaların, işaret dili bilen uzman çağrı karşılayıcılar tarafından karşılanması ve ilgili birime yönlendirilmek suretiyle en kısa zamanda gereğinin yapılması amacına yöneliktir.
Bir diğeri ise “eCall Projesi” denilen Uyumlaştırılmış Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Projesidir. Bu proje, aracın kaza yapması halinde, araç içine yerleştirilmiş olan cihaza ait butona basılarak ya da bu cihazın otomatik olarak 112’yi araması/konum göndermesi suretiyle olay yerinin tespit edilip gerekli yönlendirme ve müdahalelerin yapılması amacına yöneliktir” ifadelerini kullandı.
Bir önemli adımın da yabancı dil çağrıları ile ilgili olduğunu kaydeden Demiral, “Ülkemizdeki yabancı vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik atılan bu adım kapsamında, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde dört dilde (Almanca, Arapça, İngilizce ve Rusça) personel istihdam edilmiştir. Bu sayede, bir ilden yapılan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin çağrılar Ankara’dan karşılanmakta ve telekonferans aracılığıyla ilgili il ile koordinasyon sağlanarak gerekli müdahaleler yapılabilmektedir. Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında, konuşma ya da iletişim imkanı olmayan kişiler SMS yoluyla 112’ye ulaşabilmekte ve geri dönüşler SMS yolu ile yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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