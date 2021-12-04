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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Ceylan'dan spor salonu müjdesi

İHA

Milletvekili Ceylan'dan spor salonu müjdesi

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da yarım kalan Spor Salonu’nun tamamlama ihalesinin yapıldığını açıkladı.
Çorum Belediyesi tarafından yapımına 2017 yılında başlanan ve yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle tamamlanamayan 3 bin 500 kişi seyirci kapasiteli spor salonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Belediye tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen spor salonunun yapımı için açılan ihale sonuçlandı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorumİskilip yolu üzerinde 25 bin metrekarelik bir alanda yapımına başlanan ve yüzde 70’i tamamlanan spor salonunun gerek devir, gerekse de yüklenici firmadan kaynaklanan sebeplerden dolayı bitirilemediğini hatırlattı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrinin ardından yaptıkları girişimler neticesinde işin tamamlanması için ihale açıldığını hatırlatan Ceylan, geçtiğimiz günlerde yapılan ihale sonucunda 53 milyon 660 bin TL bedelle işin yapımını Mavi Tepe İnşaat Mirza İş Ortaklığı firmasının üstlendiğini kaydetti.
25 Kasım 2021 tarihinde sözleşme imzalanan firmaya 30 Kasım 2021 tarihinde de yer tesliminin yapıldığını anlatan Milletvekili Ceylan, Spor Salonu’nun sözleşmede yer alan teslim süreci içerisinde tamamlanacağının müjdesini verdi.
Çorum’a yapılacak olan tüm proje ve yatırımları takipçisi olduklarını ifade eden Ceylan, AK Parti iktidarında başlanan hiçbir projenin yarım bırakılmadığı gibi spor salonunun da en kısa sürede bitirilerek Çorumluların hizmetine sunulacağını da sözlerin ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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