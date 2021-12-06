Ormanda ensesinden vurulmuş cesedi bulundu; husumetlisi gözaltında



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, sabah ayrıldığı evine dönmeyen Ahmet Yaşkan (70), ormanda ensesinden tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Jandarma, Yaşkan'ın husumetlisi olduğu iddia edilen H.K.´yi (21) şüpheli olarak gözaltına aldı.

Olay, İskilip ilçesine bağlı Çatkara köyünde meydana geldi. Orman alanında silah sesi duyanlar, hemen olay yerine gitti. Kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, ensesinden tüfekle vurulan kişinin Ahmet Yaşkan olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşkan'ın, sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmediği tespit edildi. Yaşkan´ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Ahmet Yaşkan'ın husumetlisi olduğu iddia edilen H.K.´yi ise şüphe üzerine gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR

2021-12-06 15:50:47



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