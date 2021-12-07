Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı

Çorum'un Alaca ilçesinde oğlu ile kavga eden iki öğrenciyi okul servisinde silahla öldüren Selfet Başkuş, ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Mart tarihinde meydana gelmişti. İmat köyünde yaşayan ve eski muhtar olduğu öğrenilen Selfet Baykuş, çocuğunun kavga ettiği iki öğrencinin okul servisini durdurmuş serviste bulunan Kaan Hakverdi (13) ve Tunç Taşar (14) isimli çocuklara ateş açıp ağır yaralamıştı. İki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sanık Selfet Baykuş son kez hakim karşısına çıktı. Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Ölen çocukların aileleri ile ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Başkuş'un savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığa, Kaan Hakverdi'yi öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet, Tunç Taşar'ı öldürdüğü için ise 24 yıl hapis cezası verdi. Kararın açıklamasının ardından Başkuş'un, "Sizin de çocuğunuzun başına gelsin hakim bey, savcı bey" şeklindeki sözleri mahkeme kayıtlarına geçti.

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