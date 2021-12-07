Çorum Belediyesi denetimlerine hız verdi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Ekmek ve pide fırınları, yufka üretimi yapan imalathaneler, kasaplar ve marketleri denetleyen ekipler, fiyat tarifesi, gramaj, ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat ve işyerlerindeki hijyen kurallarını denetledi. Zabıta ekipleri ayrıca denetim yaptıkları işletmelerde Covid19 tedbirleri hakkında da esnaflara bilgilendirme yaptı.

Zabıta Müdürü Burhan Şahin, toplum ve halk sağlığını önemsediklerini belirterek, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi konusunda her türlü tedbiri aldıklarını, denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.