Sungurlu MYO'da konser Öğrenciler kış konserinde gönüllerince eğlendiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Kampüsü’nde kış konseri düzenlendi.

Müzik Bölümü Pop Orkestrası’nın kış konseri 'Kampüste müzik var' sloganıyla gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı ve birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği kış konseri coşkulu ve eğlenceli geçti.

Soğuk havanın şarkılar ve eğlencelerle kırıldığı konserden geriye bir birinden güzel ve renkli kareler bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.