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Milletvekili Ceylan’dan kuraklıktan etkilenen çiftçiye destek müjdesi

İHA

Milletvekili Ceylan’dan kuraklıktan etkilenen çiftçiye destek müjdesi

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacağının müjdesini verdi.

Milletvekili Ceylan, 2021 yılında Çorum genelinde yaz mevsiminin kurak gitmesi nedeniyle tarımsal üretimde yaşanılan verim kaybına istinaden Tarım İl ve İlçe müdürlüklerinin yapmış olduğu tespitlere göre çiftçilere 87 milyon destekleme ödemesi yapılacağını belirtti.
15 Aralık'tan itibaren üreticilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Çorum genelinde 87 milyon TL kuraklık destekleme ödemesinin yapılacağını kaydeden Ceylan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Üreticilerimize verilen bu destekle tarımsal üretimimize katkıda bulunulduğunu ve her zaman devlet olarak yetiştiricilerimizin yanındayız” dedi.
Destek ödemeleri hakkında da bilgi veren Ceylan, “Ödemeler Aralık ayının 2. yarısında ödenmeye başlanılacaktır. Çorum il, ilçe ve köylerimizde yetiştiricilik yapan tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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