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Bu okulda çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılanıyor Kümesteki tavukları besliyorlar, serada kendi sebzelerini yetiştiriyorlar

İHA

Bu okulda çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılanıyor Kümesteki tavukları besliyorlar, serada kendi sebzelerini yetiştiriyorlar

Çorum’da bir anaokulunda kurulan kümes ve seralarda öğrencilere hayvan ve doğa sevgisi aşılanıyor.
Çorum'da 2019 yılında eğitimöğretime açılan Nene Hatun Anaokulu’nda, çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisi kazandırmak ve doğayla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, okul bahçesine kümes ve sera kuruldu. Okul bahçesinde kümes hayvanlarını görerek ve gözlemleyerek hayvan sevgisini kazanan öğrenciler, ders aralarında kümeste bulunan tavuk ve horozları elleriyle besliyor. Ayrıca okul yönetimi tarafından sahiplenilen 'Badem' isimli köpek ise okulun maskotu haline geldi. 'Badem'i bir an olsun yalnız bırakmayan öğrenciler, teneffüs zili çalınca soluğu 'Badem'in yanında alıyor. Okul bahçesinde kurulan serada ise öğrenciler dikimini yaptıkları sebzeleri yetiştiriyor.

"Çok güzel ve keyifli vakit geçiriyorlar"
Nene Hatun Anaokulu Müdürü Levent Sarı, amaçlarının çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak olduğunu belirterek, “Çocukların doğal ortamda eğitimleri daha iyi tamamlamaları anlamında farklı bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu noktada bahçemize kümes yaptık. Şuanda kümesimizde 20 tane tavuğumuz var. Bunları velilerimiz ve işadamlarımız hediye ettiler. Ayrıca okulumuzda birde seramız var. Öğrencilerimiz burada mevsim şartlarına göre sebze yetiştiriyor. Çocuklarımız okula geldiklerinde çok güzel ve keyifli vakitler geçiriyorlar. Birde badem isminde köpeğimiz var. Çok tatlı bir köpek. Çocuklarımız bademi görmek için okula güle oynaya geliyor. Bu sayede çocuklarımızdaki hayvan sevgisini görebiliyoruz. Burada bizim yapmak istediğimiz şey çocuklara hayvan sevgisi ve toprakla iç içe olma duygusunu yaşatmak. Okulumuzdaki bu çalışmaları görünce velilerimiz de takdir ediyor” dedi.

"Çocuklarımız bu tür uğraşlarla kendilerini geliştiriyor”
Yükselen binalar ve betonlar arasında kalan hayatların çocukların iletişim ve gelişimini engellediğine dikkat çeken Levent Sarı, “Bu anlamda çocukların toprak ve hayvanlarla iç içe olmasını önemsiyoruz. Çocuklarımız bu tür uğraşlarla kendilerini geliştiriyor” şeklinde konuştu.

"Kendi elleriyle yetiştirdikleri sebzeleri tüketiyorlar"
Yumurtaları ve sebzeleri öğrencilerin tüketimine sunduklarını anlatan okul müdürü Sarı, “Tavuklarımız yumurtluyor. Yumurtaları çocuklarımıza sabah kahvaltısında ya da öğle yemeğinde veriyoruz. Serada yetişen sebzeleri de çocuklarımızın tüketimine ayırıyoruz. Kendi yetiştirdikleri sebzeleri kendileri tüketiyor. Kümesten yumurtaları çocuklarımıza aldırıyoruz. Her sınıfın bir günü var. O gün çocuklarımız yumurtaları aldıktan sonra direk yemekhaneye götürüyorlar. Ayrıca serada kendilerinin dikip, sulayıp büyüttükleri sebzeleri de götürüp mutfağa bırakıyorlar” ifadelerini kullandı.

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