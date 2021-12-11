Babasına otomobilin çarptığı yaya geçinde sürücülere seslendi: Lütfen birazcık saygı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAZA YERİNDE LOKMA TATLISI DAĞITTI

Çorum'da, trafik kazasında babası Yaşar Avcı'yı (83) kaybeden avukat İlayda Avcı, kazanın meydana geldiği yerde lokma tatlısı dağıttı. Avcı, kazanın olduğu yaya geçidinde, 'Durmadın can aldın, farkında mısın? 3 Aralık cuma günü bu yaya geçidinde cinayet işlendi' yazılı dövizleri açtı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-12-11 14:29:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.