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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum’da silahlı kavga: 4 yaralı

İHA

Çorum’da silahlı kavga: 4 yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Rafet C.K., Gökhan K. ile Umut C.Ş. Yazıçarşı Kavşağı'nda karşılaştı. Bu sırada Umut C.Ş., yanında bulunan tüfekle Rafet C.K.'ye ateş etmeye başladı. Çatışmanın olduğu esnada tesadüfen cadde üzerinde bulunan M. P., C.G. ve Y.A. tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, Umut C.Ş., Rafet C.K'yı tüfekle kovalamaya başladı. Rafet C.K., vurulmamak için bir iş yerine sığınsa da ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Elinde tabanca ile iş yerinin önüne gelen Gökhan K. da Umut C.Ş.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Din görevlisi de yaralandı
Olayın ardından 4 kişi yaralanırken, yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan C.G'nin bölgede bulunan bir camide din görevlisi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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