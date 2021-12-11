Çorum’da silahlı kavga: 4 yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Rafet C.K., Gökhan K. ile Umut C.Ş. Yazıçarşı Kavşağı'nda karşılaştı. Bu sırada Umut C.Ş., yanında bulunan tüfekle Rafet C.K.'ye ateş etmeye başladı. Çatışmanın olduğu esnada tesadüfen cadde üzerinde bulunan M. P., C.G. ve Y.A. tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, Umut C.Ş., Rafet C.K'yı tüfekle kovalamaya başladı. Rafet C.K., vurulmamak için bir iş yerine sığınsa da ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Elinde tabanca ile iş yerinin önüne gelen Gökhan K. da Umut C.Ş.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.



Din görevlisi de yaralandı

Olayın ardından 4 kişi yaralanırken, yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan C.G'nin bölgede bulunan bir camide din görevlisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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