Çorum’da huzur uygulaması

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde Emniyet huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Halkın huzur ve güvenini sağlamak için görev yapan güvenlik güçleri halkın her zaman yanında olduğunu hissettirmek, suç işlemeye niyetli kişileri bu amaçlarından caydırmak, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını tesis etmeye yönelik olarak, umuma açık alanlarda uygulama yaptı.

İlçe genelinde Narkotik Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlü ekiplerince 7 farklı noktada denetim yapılırken, denetimlerde 65 polis görev aldı.

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