Çorum'da yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da bitkisel yağ üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada zarar oluştu.
ÇorumAnkara kara yolu üzendeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bitkisel yağ fabrikasının makine dairesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelip alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Fabrikanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-12-15 13:45:21
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