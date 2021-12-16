Park halindeki otomobil yandı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sunguroğlu Mahallesi Nakışkent Sitesi önünde park halindeki otomobilde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Araçtan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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