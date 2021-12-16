Hitit Üniversitesi’nden “Türkiye’de Flamenko” paneli

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından “Türkiye’de Flamenko” konulu panel düzenlendi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen moderatörlüğünü Müzik bölümünden Öğr. Gör. Murat Bozyiğit’in yaptığı panele Flamenko gitar eğitmenisanatçı Ilgaz Benekay ile sanatçıakademisyen Prof. Mutlu Torun ve Prof. Dr. M. Safa Yeprem konuşmacı olarak katıldı.

“Türkiye’de Flamenko” paneli sanatçı Ilgaz Benekay’ın sunumuyla başladı. Flamenko sanatının tarihsel sürecine değinen Benekay, insanlık tarihi açısından oldukça yeni olan gitar çalgısının tarihsel perspektifte kadim bir icra pratiğine dayandığını ve Flamenko müziğinin de bu birikim üzerinde şekillenerek geniş kitlelere ulaştığını söyledi.

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli ud ve gitar icracılarından Prof. Mutlu Torun ise “Türkiye’de Flamenko Müziği” serüvenini kendi tanıklığı ve gitar icracılığı üzerinden anlatırken Flamenko ile Türk makam müziği arasındaki ilişkinin yakınlığına dair veriler paylaştı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Safa Yeprem ise “Flamenko Sanatı ve Akademizm” başlığı altında, Türkiye’deki üniversitelerde lisans ve lisansüstü flamenko çalışmalarına ve akademik alanda flamenko eğitiminin önündeki zorluklara değinerek bu sanatın ülkemizde geliştirmeye açık bir alan olduğunu kaydetti.

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