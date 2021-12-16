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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyon yola düşen kaya parçasına çarptı, sürücü ölümden döndü

İHA

Kamyon yola düşen kaya parçasına çarptı, sürücü ölümden döndü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki kamyon, yola düşen kaya parçalarına çarptı. Kazada maddi hasarın meydana geldiği kamyonun sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, SungurluÇorum karayolu Ulusoy Dağ tesisleri mevkiinde dağdan yola doğru 3 kaya parçası düştü. Kayalardan ikisi yol kenarına düşerken, biri ise yolun ortasında kaldı. Olayın meydana geldiği sırada Kadir Yarım (38) yönetimindeki 34 DNY 638 plakalı kamyon, yola düşen kaya parçasına çarptı. Kazada kamyonda maddi hasar meydana gelirken, sürücü ise kazayı yaralanmadan atlattı.
Yola düşen kaya parçaları Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yol kenarına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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