İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emniyet Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van’dan İstanbul’a gitmekte olan Hikmet Keleş yönetimindeki 65 DR 450 plakalı otomobil iddialara göre kırmızı ışık ihlali yaparak Baltacı Mehmet Paşa caddesinden Orgeneral Ahmet Çörekçi caddesine geçmek isteyen Metin Küçük yönetimindeki 19 HK 492 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobil trafik ışıklarına ve refüje çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle trafik ışıkları yerinden söküldü. Kazada her iki otomobilde yolcu olarak bulunan Satı Küçük ve Özgül Keleş yaralandı. Kaza nedeniyle D100 karayolunda trafik akışı polis ekiplerince bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza yapan araçlar, çekici marifeti ile yoldan kaldırılmalarının ardından D100 karayolu üzerinde trafik normale döndü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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