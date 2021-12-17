Çorum’da 4.1 büyüklüğünde deprem

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’un Bayat ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Sağpazar köyünde saat 12.28’de deprem meydana geldi. AFAD tarafından depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.