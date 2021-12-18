'Kasten öldürme'den müebbet aldı, 'Suçsuzum' dedi



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, boş arazide başından silahla vurulmuş bulunan Halil Kayış´ın (60) ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Şimşek'e (40) ömür boyu hapis cezası verildi. Şimşek, karar duruşmasında, "Ben öldürmedim, suçsuzum" dedi.

Olay, 3 Haziran'da Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Halil Kayış olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yapılan otopside Kayış´ın, tabancayla başından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetle ilgili geniş çaplı çalışma yapan polis, Mehmet Şimşek ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında, beraber alkol aldıklarını söyleyen şüpheliler, cinayetle ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Mehmet Şimşek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Şimşek hakkında `kasten adam öldürme´ suçlamasıyla dava açıldı.

Çorum 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Şimşek ile taraf yakınları ve avukatlar katıldı. Şimşek, savunmasında, "O gün birlikte alkol aldık. Bu kişiyle hiçbir ilgim ve alakam yok. Bu kişiyle benim hiçbir derdim, aramızda hiçbir husumet, sorun yoktu. Ben bu adamı neden öldüreyim? Bu kişi, her gün başına bir iş getiren insandı. Ben öldürmedim, suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Şimşek´e 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-12-18 12:06:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.