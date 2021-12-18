Sungurlu’da korkutan yangın

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir apartman dairesinin mutfak kısmında yangın çıktı. Çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesi Mevlana Apartmanı'nın 2. katında bulunan dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Ev sahiplerinin daire de bulunmadığı sırada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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