Mehmet Akyüz, Çorumspor FK'da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çorumspor FK, Mehmet Akyüz ile anlaştı.

İlk yarının bitimine 2 hafta kala, grup lideri Sakaryaspor ile arasında 8 puan bulunan kırmızısiyahlılar sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalara başladı.

Sezonun ikinci yarısına mutlak şampiyonluk parolası ile çıkmaya hazırlanan Çorumspor FK akşam saatlerinde yeni transferini açıkladı. Kırmızısiyahlı ekip uzun yıllar Süper Lig ve 1. Lig'de forma giyen Mehmet Akyüz'ü transfer etti. Kulüp Başkanı Fatih Özcan ile tecrübeli santrfor 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.



Mehmet Akyüz kimdir?

1986 yılında Adapazarı/Sakarya'da doğan Mehmet Akyüz, futbola 1999 yılında Sakaryaspor altyapısında başladı. 2005 yılında YeşilSiyahlılar ile profesyonel sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki tecrübeli forvet daha sonra sırasıyla Fethiyespor, Gençlerbirliği, Bozöyük, Şanlıurfaspor, Hacettepespor, Tavşanlı Linyitspor, Beşiktaş, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Denizlispor, Adana Demirspor ve son olarak 1. Lig takımlarından Samsunspor'un formasını giydi.

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