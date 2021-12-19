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Kazakistanlı gazeteci, Türkçe öğrenmek için Çorum'a geldi Türk dizileri, yabancıların Türkiye'ye ilgisini arttırıyor

İHA

Kazakistan'da ulusal bir kanalda muhabirlik yapan Altınay Amanbayeva, Türkçe öğrenmek için Çorum'a geldi. Hitit Üniversitesi'nde eğitim gören Amanbayeva, çok kısa sürede Türkçe konuşmayı öğrendi.

Kazakistanlı gazeteci, Türkçe öğrenmek için Çorum'a geldi Türk dizileri, yabancıların Türkiye'ye ilgisini arttırıyor

Kazakistan’da ulusal bir kanalda muhabirlik yapan Altınay Amanbayeva, Türkçe öğrenmek için Çorum’a geldi. Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören Amanbayeva, çok kısa sürede Türkçe konuşmayı öğrendi.
Hitit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından açılan Türkçe dil kurslarına, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden katılan öğrenci sayısı her yıl artıyor. Merkeze bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler arasında Kazakistan’ın ilk özel televizyon kanalı KTK TV muhabirlerinden Amanbayeva da bulunuyor. KazakistanTürkiye ilişkilerinin son dönemde çok iyi seviyeye ulaştığını, iki ülke halkları arasında daha güçlü diyaloglar kurulmaya başlandığını belirten Amanbayeva, medyada iki ülke ilişkilerini en iyi şekilde yansıtmak için Türkçe bilmenin büyük önem arz ettiğini söyledi. Kazakistan’da, halkın Türkiye’ye ilgisinin arttığına işaret eden Amanbayeva, bu ilginin oluşmasında Türk dizilerinin de önemli rol oynadığını belirterek, “Büyük ilgiyle izlediğimiz Türk dizileri benim Türkiye’ye olan merakımı daha da artırdı” dedi.

“Amacım, Türkiye ve Kazakistan’daki gelişmeleri medyada etkili şekilde yansıtmak”
“Aynı soydan geliyor olmamıza rağmen Türkiye’deki kardeşlerimizin konuşmasını anlayamıyordum” diyen Amanbayeva, şöyle konuştu:
“Daha önce, Ankara ve İstanbul’da Türkçe kurslarına katılan arkadaşlarım vardı ama başarılı olamamıştı. Bu şehirlerde açılan kurslara katılanlar arasında Rusça ve İngilizce konuşabilen insanların çok fazla olduğunu öğrenmiştim. Bir arkadaşımın tavsiyesine uyarak İstanbul veya Ankara’yı değil, Türkçe öğrenmek için Çorum’a gelmeyi tercih ettim ve çok kısa zamanda, 3 ay gibi kısa sürede Türkçe konuşmaya başladım.”
Türkçeyi, habercilik alanında kullanabileceği düzeyde öğrendikten sonra, yine Türkiye’de gazetecilik alanında master yapıp, Kazakistan’a geri dönmeyi planladığını anlatan Amanbayeva, “Ülkemde gazetecilik alanında çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Amacım Türkiye ve Kazakistan’daki gelişmeleri medya üzerinden çok etkin şekilde yansıtılmasını sağlamak ve ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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