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TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 3 - Adıyamanspor FK: 0

İHA

TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 3 - Adıyamanspor FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Çorumspor FK, sahasında Adıyamanspor Futbol Kulübü'nü 30 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xxx, Burak Celep xxx, İlke Akman xxx
Çorumspor FK: Hasan Hüseyin xxx, Serkan xx, Salih Zafer xxx, Emre xxx, İsmet xx (Berkay dk. 84 ?), Hasan xxx, Murat xx (Muhsin dk. 84 ?), Seçgin xx (Umut dk. 62 x), Burak xx (Batuhan dk. 77 x), Mehmet Gürkan xxx, Halil İbrahim xx (Kürşat dk. 84 ?)
Adıyamanspor FK: Özal xxx, Emin xx, Evren xxx, Mustafa xx, Osman xx, Osman xx, Doğan Can xx (Göktan dk. 80 ?), Oğuzhan xx (Seydi dk. 80 ?), Ogün xxx (Kerem dk. 80 ?), Umut xx (Muhammet dk. 46 x), Cengizhan xx (Abdulkadir dk. 65 x)
Goller: Seçkin (dk. 28 pen.), Umut (dk. 65), Mehmet Gürkan (dk. 77) (Çorumspor FK)
Kırmızı kart: Emin (dk. 67) (Adıyamanspor)
Sarı kartlar: Özal, Oğuzhan, Muhammet (Adıyamanspor), Seçkin (Çorum FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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