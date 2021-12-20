Çorum'da 2 Milyon 155 bin ton içme suyunun kaybı önlendi

Çorum Belediyesi, kurak geçen yaz mevsiminin ardından bir taraftan yeni içme suyu kaynakları bulmak için çalışırken diğer tarafdan da şebekeye verilen içme sularının kayıp kaçağının önlenmesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla son 3 yılda toplam 2 Milyon 155 bin ton su kaçağını önledi.

Son yılların en kurak dönemini yaşadıklarını ve yağış miktarının da mevsim normallerinin altında olduğunu kaydeden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bir damla suyu israf etmemek için ekiplerimizle 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan şebekede meydana gelen kayıp kaçakları önlemek için çalışırken diğer yandan da yeni su kaynakları bulmak için gayret ediyoruz.” dedi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri üstün gayretleri nedeniyle tebrik eden Belediye Başkanı Aşgın, "2019 yılında 443 bin ton, 2020 yılında 487 bin ton ve 2021 yılında 1 milyon 225 bin ton su israfını önledik. Üç yılda 2 Milyon 155 bin ton su kaçağının önüne geçtik. Günlük içme suyu kullanımı dikkate alındığında son üç yılda kentin 1,5 aylık içme suyunu kurtarmış olduk” şeklinde konuştu.

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