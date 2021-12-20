Başkan Sülük, vatandaşın ayağına giderek sorunlara çözüm arıyor

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Halk Günü” uygulamasını sürdürerek, vatandaşların sorunlarına çözüm arıyor.

Başlattığı “Halk Günü” uygulamasına mesai mefhumu gözetmeksizin devam eden İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, daha hızlı ve etkin belediye hizmeti için sorunları yerinde görerek ve talepleri dinleyip not alıyor.

Düzenli olarak yapılan uygulama sayesinde insanların yaşadıkları sorunlara birlikte çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getiren Sülük, “Öncelikli hedefimiz insanlık, ilk amacımız da kronikleşen sorunları ortadan kaldırmak. Bunun için ait olduğumuz yer olan halkımızın yanında sıkıntılarını dinledik, çözümü için gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacağız. Dört duvar arasına sıkışan bir anlayışı asla kabul etmeyerek; gönül belediyeciliğinin farkını ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşın ayagına giderek sorun dinleyen Başkan Sülük’ün davranışı da ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılarken, ilgi ve alakasından dolayı Başkan Sülük’e teşekkür ettiler.

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