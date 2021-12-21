Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye BoğazkaleSungurlu karayolu Yekbas köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 JS 686 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkararak şarampole uçtu.
Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.