Polisten oltacılara kumar operasyonu

Çorum’da polis ekiplerince kumar oynatılan bir derneğe baskın düzenlendi. Operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gazi Caddesinde bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Dernekte yapılan aramada 70 TL para, kumar amaçlı kullanılan 25 deste iskambil kağıdı, 29 adet pul, 7 adet zar ele geçirilirken kumar oynayan şahıslardan T.Ş.’nin aranması olduğu tespit edildi. “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan hakkında işlem yapılan N.K., adliyeye sevk edilirken kumar oynadığı gerekçesiyle 6 şahsa Kabahatler Kanunu gereği kişi başı bin 336 TL olmak üzere toplam 8 bin 16TL idari para cezası uygulandı.

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