Çorum'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 3 kilogram anason ele geçirildi. Evde gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-12-22 17:14:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.