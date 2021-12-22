Çorum'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 3 kilogram anason ele geçirildi. Evde gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-12-22 17:14:20
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