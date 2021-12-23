Çorum´da öğretmen ve öğrencilerin kar eğlencesi



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da etkili olan kar yağışı, yollardaki sürücülere zor anlar yaşatırken, sokakta buluşan öğretmen ve öğrenciler de kar topu oynayıp, poşetlerle yokuştan kaydı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının etkisini artırmasıyla eğlenmek isteyenler de sokaklara akın etti. Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 3'üncü Sokak'ta bir araya gelen, Salim Akaydın Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, kar topu oynayıp, poşetlerle yokuştan kaydı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-12-23 12:39:25



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