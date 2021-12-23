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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum’daki zincirleme kazadan acı haber Kazada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

İHA

Çorum’daki zincirleme kazadan acı haber Kazada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 1 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasından acı haber geldi. Kazada hurdaya dönen bir araçtan yaralı olarak kurtarılan Mehmet A. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde Sungurlu Kırıkkale karayolu Kızılyarma mevkiinde meydana gelmişti. Ankara istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 66 ABP 215 plakalı tır bir anda alev almış aracının yandığını gören sürücü tırı yol kenarında durdurmak istediği sırada, aynı istikamette seyir halinde olan Servet T. yönetimindeki 06 K 9524 plakalı otomobil, tıra arkadan çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak bariyerlere giren otomobile ise yine aynı istikamette seyir halinde olan Şahin D. yönetimindeki 59 UY 117 plakalı otomobil çarptı. Kazada hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan Mehmet A. ve diğer 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Durumu ağır olan Mehmet A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

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