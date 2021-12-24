Jandarmadan zehir üreticilerine operasyon: 3 gözaltı

Çorum’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahte içki üretimi yapan şahışlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından son günlerde Çorum’da meydana gelen ve halk sağlığını tehdit ederek ölümlere neden olan sahte alkollü içki zehirlenmeleri üzerine başlatılan çalışmalar devam ediyor. Ekipler, kent merkezinde sahte içki üretip köylerde satış yapmaya çalışan ve İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ikamet eden 4 şüpheli şahsın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 29 adet çeşitli markalarda halk sağlığını tehdit eden kaçak/sahte bandrollü alkollü içki, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 25 adet boş alkollü içki şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü hakkında adli işlem başlatıldı.

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