Polisten kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 gözaltı

Çorum’da polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezinde 2 şahsın evde kaçak sigara üretimi yaparak, iş yerlerine satış yaptıklarını tespit etti. KOM ekipleri şahısların evlerine operasyon düzenlendi.

Şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet kaçak sigara yapımında kullanılan kompresör, 3 adet üzerinde herhangi bir marka ve ibare bulunmayan kaçak sigara doldurma makinesi, 11 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron sigara, 6 kilogram gümrük kaçağı sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.