10 günlük suyu kalan Çorum´da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 günlük suyu kalan Çorum´da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi

DHA

10 günlük suyu kalan Çorum´da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi


Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,(DHA)KURAKLIK nedeniyle içme suyunun sağlandığı 3 barajda su miktarının 715 bin metreküp seviyelerine düşmesiyle en kurak dönemi yaşayıp, 10 günlük suyu kalan Çorum´da, yapımı tamamlanan Koçhisar İsale Hattı Su Arıtma Tesisi'ne ilk su verildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Koçhisar Barajı'nın suyunu arıtma tesisimize ulaştırdık. Bir yılda bu kadar uzun mesafeden suyun getirilmesi büyük başarı" dedi.
Çorum´da bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü. Kentin içme suyunu karşılayan, Hatap, Çomar ve Yeni Hayat barajlarındaki su seviyesi de alarm vermeye başladı. Barajlarda toplam su miktarı 715 bin metreküp seviyelerine geriledi. Su sıkıntısının giderilmesi için çalışma yapan belediye ekipleri, takviye su kaynaklarını devreye almaya çalışırken, geçen yıl nisan ayında 83 milyon lira bütçeyle ihale edilen Koçhisar İsale Hattı Su Arıtma Tesisi projesi de yapımı tamamlanarak faaliyete alındı. Proje kapsamında Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı ile kent merkezindeki organize sanayi bölgesinde (OSB) kurulu su arıtma tesisi arasına 53 kilometre boru hattı döşendi. Tamamlanan arıtma tesisine ilk su da verildi.
'SUYU TESİSİMİZE ULAŞTIRDIK'
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Koçhisar suyunun arıtma tesisine ulaşmasına basın mensuplarıyla birlikte tanıklık etti. Başkan Aşgın, projenin tamamlanmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yetkili kurum ve kişilere teşekkür etti. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak 53 kilometreden Koçhisar suyunu arıtma tesisine ulaştırdıklarını belirten Aşgın, "Koçhisar Barajı'nın suyunu arıtma tesisimize ulaştırdık. Bir yılda bu kadar uzun mesafeden suyun getirilmesi büyük başarı" dedi.
BARAJLARDA  269 BİN METREKÜP SU KALDI
 Başkan Aşgın, "Çorum´un günlük su tüketimi ortalama 55 bin 000 metreküp. Sularımızı yüzeysel ve yer altı su kaynaklarından sağlıyoruz. Toplam barajlarımızda 269 bin 000 metreküp su kalmıştır" diye konuştu. Yer altı su kaynaklarından da yıllık ortalama 7 milyon metreküp su temin edildiğini açıklayan Başkan Aşgın, Çorum´un toplamda yıllık ortalama 20 milyon metreküp su tüketildiğini, Koçhisar Barajı'nda net kullanılabilir su oranının da yüzde 37 olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-12-26 10:54:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasan paşa kütüphanesi haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecek
YEREL HABERLER Hasan paşa kütüphanesi haftanın 7 günü, 24 saat ...
200 milyonluk dev projede ilk su verildi Çorum’un 50 yıllık su ihtiyacının karşılanacak Koçhisar isale hattı projesi tamamlandı Dev projenin tamamlanmasıyla birlikte OSB İçme suyu arıtma tesisine ilk su düzenlenen törenle verildi
YEREL HABERLER 200 milyonluk dev projede ilk su verildi Çorum’un 50 ...
Kavşaktaki çökme, sürücüleri tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Kavşaktaki çökme, sürücüleri tedirgin ediyor
Çorum'da gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi Denetimlerde bir firmanın haksız fiyat artışı, bir firmanın da stokçuluk yaptığı belirlendi
YEREL HABERLER Çorum'da gıda satışı yapan iş yerleri ...
Çorum'daki zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, öldü
YEREL HABERLER Çorum'daki zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, öldü
Kar yolları kapattı, 2 hasta paletli ambulans ile alındı
YEREL HABERLER Kar yolları kapattı, 2 hasta paletli ambulans ile ...
Köyde mahsur kalan hastaların imdadına paletli ambulansla yetiştiler
YEREL HABERLER Köyde mahsur kalan hastaların imdadına paletli ...
Çorum'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Çorum'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Polisten kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Polisten kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 ...
Jandarmadan zehir üreticilerine operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan zehir üreticilerine operasyon: 3 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.