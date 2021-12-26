AK Parti'li Kavuncu: “Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye’nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Kavuncu: “Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye’nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamak”

İHA

AK Parti'li Kavuncu: “Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye’nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamak”

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, “Cumhurbaşkanımız öncülüğünde amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye’nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamak” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretini tamamladı. TBMM Başkanı Şentop başkanlığındaki heyette yer alan milletvekili Erol Kavuncu, Balkan ülkelerine yapılan resmi çalışma ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM heyeti olarak 2023 Aralık 2021 tarihlerinde, gönül coğrafyası Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Sırbistan, ve Karadağ’a bir dizi resmi çalışma ziyareti gerçekleştirildiğini hatırlatan Kavuncu, “600 yıllık köklü kültürel, tarihi beşeri bağlarımızın bulunduğu Evladı Fatian diyarı Balkanlar'daki; dost, kardeş, müttefik ülkelerin liderleriyle bir araya gelerek üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi. Heyetler arası görüşmelerde mevkidaşlarımızla ilişkilerimizi ve bölgesel işbirliğimizin artması yönündeki projeleri geniş çaplı görüşme imkânı bulduk. Ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin daha üst düzeye çıkarılması için istişarelerde bulunduk. Dostane ve samimi bir ortamda oldukça verimli geçen görüşmelerin ardından alınan kararlarla ilgili ortak basın toplantıları gerçekleştirildi” dedi.
“Gönül coğrafyamız Balkanlar'da her alanda ilişkileri geliştirmeye büyük önem atfeden Türkiye, söz konusu ziyaretlerle, ikili ilişkilerin tüm bölgenin yararına olacak şekilde gelişmesi, bölgenin istikrarı ve kalıcı barışın tesisi için özgün bir diplomasi yürütmektedir” diyen Kavuncu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye’nin amacı, yaklaşık 600 yıldır dost ve kardeş olduğumuz bu coğrafyanın, Türkiye’nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamaktır. TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetimize ve ortak tarih ve kültürü paylaştığımız kardeşlerimizin göstermiş oldukları sevgi ve ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyor, ziyaretlerin her aşamasının başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde Büyükelçilerimiz başta olmak üzere, emeği olan herkese teşekkür ediyor, görüşmelerin ülkelerimize ve halklarına hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 günlük suyu kalan Çorum´da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi
YEREL HABERLER 10 günlük suyu kalan Çorum´da, yeni barajdan isale ...
Hasan paşa kütüphanesi haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecek
YEREL HABERLER Hasan paşa kütüphanesi haftanın 7 günü, 24 saat ...
200 milyonluk dev projede ilk su verildi Çorum’un 50 yıllık su ihtiyacının karşılanacak Koçhisar isale hattı projesi tamamlandı Dev projenin tamamlanmasıyla birlikte OSB İçme suyu arıtma tesisine ilk su düzenlenen törenle verildi
YEREL HABERLER 200 milyonluk dev projede ilk su verildi Çorum’un 50 ...
Kavşaktaki çökme, sürücüleri tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Kavşaktaki çökme, sürücüleri tedirgin ediyor
Çorum'da gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi Denetimlerde bir firmanın haksız fiyat artışı, bir firmanın da stokçuluk yaptığı belirlendi
YEREL HABERLER Çorum'da gıda satışı yapan iş yerleri ...
Çorum'daki zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, öldü
YEREL HABERLER Çorum'daki zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, öldü
Kar yolları kapattı, 2 hasta paletli ambulans ile alındı
YEREL HABERLER Kar yolları kapattı, 2 hasta paletli ambulans ile ...
Köyde mahsur kalan hastaların imdadına paletli ambulansla yetiştiler
YEREL HABERLER Köyde mahsur kalan hastaların imdadına paletli ...
Çorum'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Çorum'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Polisten kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Polisten kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 ...
Jandarmadan zehir üreticilerine operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan zehir üreticilerine operasyon: 3 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.