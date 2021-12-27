Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: "Bu yıl kentte 5 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti"

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte son dönemde sahte içkiden dolayı hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 5'inin

hayatını kaybettiğini, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 3 şahsın ise halen tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Vali Mustafa Çiftçi makamında düzenlediği basın toplantısında, kentte kaçak içkiyle mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından 36 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 45 bin litre sahte içki ele geçirildiğini söyleyen Vali Çiftçi, "Bu operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan 90 kilo anason, 80 litre etil alkol, 10 adet distilasyon sistemi ve 165 adet boş şişe ele geçirilmiştir. Dolayısıyla sahte içki imal eden veya bunların satışını yapan toplam 46 kişi adli makamlara sevk edilmiş, 40 kişi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, 5 tanesi ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine konulmuştur' şeklinde konuştu.

Sahte içkinin Türkiye'de ve Çorum'da halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Çiftçi; “Ülkemizde ve ilimizde halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden hatta ölümlere sebebiyet veren kaçak içki üretimi ve satışıyla mücadele kapsamında 2021 yılında Çorum ilimizde İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz toplam 36 operasyon gerçekleştirmiştir. Bu operasyonlarda toplam 45 bin litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan 90 kilo anason, 80 litre etil alkol, 10 adet destinasyon sistemi ve 165 adette boş şişe ele geçirilmiştir.

Sahte içki imal eden veya bunların satışını yapan toplam 46 kişi adli makamlara sevk edilmiş ve 40 kişinin savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış 5 tanesi yine ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol kaydı ile salıverilmiş bir şahıs ise tutuklanarak cezaevine konulmuştur" diye konuştu.

2022 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Vali Çiftçi, "2021'in son günlerinde vatandaşlarımıza tavsiyem; alkolün hem gerçeğinden, hem sahtesinden sakınmaları gerektiğidir. 2022'nin hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı, mutlu, güzel günler geçirmemizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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