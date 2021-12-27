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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıta ekiplerinden marketlerde fahiş fiyat denetimi

İHA

Zabıta ekiplerinden marketlerde fahiş fiyat denetimi

Çorum'da Belediye zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Son günlerdeki fiyat artışlarına yönelik şehir genelindeki market, süpermarketlerde, döviz kuru gerekçe gösterilerek fahiş fiyat artırımına yönelik denetimlerin devam ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ekiplerin denetimlerini aksatmadan yerine getirdiğini vurguladı.
Etiket, raf ve kasa fiyatları, satıştan kaçınma diye adlandırılan stokçuluk denetimlerini yaparak fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirten Turhan Candan, “Döviz kurlarındaki düşüşe rağmen, fiyat etiketlerini güncellemeyen market ve mağazalarla ilgili gelen şikayetleri de anında değerlendiriyoruz. Temel gıda maddeleri, ihtiyaç ve temizlik ürünleri, sebze, meyve ürünleri başta olmak üzere her türlü üründe denetim yapıyoruz. Bundan sonra da denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.

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