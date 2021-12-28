Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da düzenlenen operasyonla, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yüzüğü satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sungurlu ilçesinde bir kişinin Roma dönemine ait tarihi eser satmaya çalıştığı yönünde aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, alıcı gibi davranıp şüpheliyle iletişim kurdu. Buluşma noktasında şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde bulunan yüzüğe el konuldu.

Üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan yüzük, incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-12-28 13:49:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.