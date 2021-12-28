Çorum polisinden sahte içki operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum polisinden sahte içki operasyonu

İHA

Çorum polisinden sahte içki operasyonu

Çorum'da polis ekipleri tarafından il merkezi ve Mecitözü ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda bin 278 litre sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı öncesi ve son günlerde sahte içki zehirlenmelerinden çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine KOM ekipleri denetimlerini artırdı. Kaçak/sahte alkollü içki üreten ve piyasaya süren şahıslar hakkında ulaşılan istihbari bilgiler doğrultusunda ekipler, il merkezi ve Mecitözü ilçesinde 2 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda bin 278 litre el yapımı sahte içki, 11 kilogram sahte içki yapımında kullanılan anason maddesi, 5 kilogram sarma sigaralık kaçak kıyılmış tütün, 640 adet kaçak makaron sigara, 26 adet kaçak sigara doldurma aparatı ile 1 adet ruhsatsız yarı otomatik tüfek ile bu tüfeğe ait 29 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen yasa dışı ürünlere el koyan polis ekipleri 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma’dan akü hırsızlarına suçüstü Çalıntı aküleri satmaya çalışan 2 zanlı cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Jandarma’dan akü hırsızlarına suçüstü Çalıntı aküleri ...
Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı
Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Roma dönemine ait yüzüğü satmaya çalışırken yakalandı
Osmancık'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Osmancık'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ...
Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri 1500 yıllık altın yüzük ele geçirdi
YEREL HABERLER Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri 1500 yıllık ...
Hırsızlık yapan 3 zanlı jandarma kontrolüne takıldı
YEREL HABERLER Hırsızlık yapan 3 zanlı jandarma kontrolüne takıldı
Zabıta ekiplerinden marketlerde fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden marketlerde fahiş fiyat denetimi
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: "Bu yıl kentte 5 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti"
YEREL HABERLER Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: "Bu yıl kentte 5 kişi ...
Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi
YEREL HABERLER Sungurlu'da marketlerde 'Fahiş fiyat' denetimi
Çorum Valisi Çiftçi: 5 kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Çorum Valisi Çiftçi: 5 kişi sahte içkiden yaşamını ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir; “Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir; ...
Çorum FK'da istifa depremi
YEREL HABERLER Çorum FK'da istifa depremi
TESK'de piyasaların son durumu istişare edildi
YEREL HABERLER TESK'de piyasaların son durumu istişare edildi
AK Parti'li Kavuncu: “Amacımız, gönül coğrafyamız Balkanlar'da Türkiye’nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamak”
YEREL HABERLER AK Parti'li Kavuncu: “Amacımız, gönül coğrafyamız ...
10 günlük suyu kalan Çorum´da, yeni barajdan isale hattına ilk su verildi
YEREL HABERLER 10 günlük suyu kalan Çorum´da, yeni barajdan isale ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.