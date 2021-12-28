Koruma kurulu üyeleri Alaca'da toplandı

Sungurlu Koruma Kurulu Başkanlığı’nın 2021 yılı Aralık ayı toplantısı Alaca ilçesinde yapıldı.

İlçe Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantı, Koruma kurulu Başkanı Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni’nin açılış konuşması ile başladı. Toplantıda daha sonra Denetimli serbestlik hizmetleri yönetmeliğinin değişmesi ve ilk defa toplantıya katılan üyelerin kendilerini tanıtması ile devam etti. Toplantının devamında Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk tarafından denetimli serbestlik müdürlüğünün son üç ay içeresinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında koruma kurulu üyelerine bilgi verildi.

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ve maddi durumu zayıf yükümlülerin öğrenimlerine devam eden 8. sınıf ve 12. sınıfta öğrenim görüp lise ve üniversite sınavına girecek olup soru bankası ve test kitaplarına ihtiyaç duyan hükümlü çocuğu öğrencilere 15 tatil öncesinde kaynak kitap yardımında bulunulmasına ilişkin kurul üyeleriyle görüş alış verişinde bulunuldu. Yükümlü çocuklarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve alınacak kitapların Sungurlu, Alaca ve Boğazkale Belediye Başkanlıkları tarafından karşılanmasına karar verildi.

Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Çepni, kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etmesi ve bir sonraki toplantının 2022 yılı Mart ayında yapılması kararlaştırılarak toplantıya son verildi.

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