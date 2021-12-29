Karayolları Genel Müdürlüğünden çökme oluşan kavşakla ilgili açıklama

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Çorum’un Osmancık ilçesinde Meslek Yüksek Okulu kavşağında yağmur nedeniyle oluşan tahribatın giderildiğini ve trafik akışı sağlandığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yol ağındaki Kamil Yolu’nda yer alan Osmancık Meslek Yüksek Okulu Kavşağı’nda, yağmur suları nedeniyle oluşan tahribatın Karayolları ekiplerince yürütülen bakım çalışmalarıyla giderildiğini ve kavşakta güvenli trafik akışı sağlandığını açıkladı. Açıklamada, "Yol ağımızda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, ihtiyaçlarını karşılayacak ulaşım hizmetini sunmayı amaçladığımız çalışmalarımıza gösterdiğiniz duyarlılığa teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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