Seyir halinde lastiği patlayan tır alev aldı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde, seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı. Patlamanın ardından alev alan tırı esnaf söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, SungurluÇorum karayolu Sanayi Sitesi yakınlarında tırın lastiği aşını ısınma nedeniyle bomba gibi patladı. Dumanları gören sanayi esnafı, yangın söndürme tüpleri ile olaya müdahale etti. Tır yanmaktan kurtulurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

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