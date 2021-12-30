Roma dönemi çocuk lahdini jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahdini internetten alıcı gibi kendileriyle bağlantı kuran jandarmaya satmak isteyen 5 kişi, yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında kaçak kazı yapan kişilerin buldukları tarihi eseri, internet üzerinden satmaya çalıştıklarını tespit etti. Şüphelilerle alıcı gibi bağlantıya geçen ekipler, verilen adrese baskın yaptı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahdinin ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi de gözaltına alındı. Lahit, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-12-30 10:24:38
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