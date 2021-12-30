Karayolları Genel Müdürlüğünden çökme oluşan kavşakla ilgili açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü, Çorum’un Osmancık ilçesinde Meslek Yüksek Okulu kavşağında yağmur nedeniyle oluşan tahribatın giderildiğini ve trafik akışı sağlandığını açıkladı.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yol ağındaki Kamil Yolu’nda yer alan Osmancık Meslek Yüksek Okulu Kavşağı’nda, yağmur suları nedeniyle oluşan tahribatın Karayolları ekiplerince yürütülen bakım çalışmalarıyla giderildiğini ve kavşakta güvenli trafik akışı sağlandığını açıkladı. Açıklamada, "Yol ağımızda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, ihtiyaçlarını karşılayacak ulaşım hizmetini sunmayı amaçladığımız çalışmalarımıza gösterdiğiniz duyarlılığa teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.