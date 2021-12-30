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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hitit Anne Üniversitesi 3'üncü dönem mezunlarını verdi

İHA

Hitit Anne Üniversitesi 3'üncü dönem mezunlarını verdi

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çorum Belediyesinin iş birliğinde gerçekleştirilen Anne Üniversitesi programına katılan anne ve anne adayları törenle diplomalarını aldı.
Meslek yüksek okulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törende mezunlar adına konuşma yapan 76 yaşındaki Esma Dalgıç, Hitit Anne Üniversitesi Programı’nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Okumayı çok sevdiğini, yaşının ilerlemiş olmasına eğitimine açık öğretim lisede devam ettiğini anlatan Dalgıç, “Hayalim üniversite sınavına girmek. İnşallah kısmet olursa, torunumla birlikte üniversite sınavına gireceğim. Üniversiteyi de okumak istiyorum” ifadesini kullandı.
Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da “Anneler, bizim ulaştırmak istediğimiz bilgileri, hayata dair tecrübeleri, bilimsel verileri, doğruları o kadar güzel almışlar ki bunları o kadar güzel geri dönüşle bize bildirdiler ki gerçekten hedefimize ulaştığımızı gördüm ve çok çok mutlu oldum. Bu etkinliklerin devamını yapmamız gerektiğini bir kez daha anladık” diye konuştu.
Anne Üniversitesi Eğitim Programında, 24 başlıkta, 39 öğretim elemanı tarafından 40 saat ders verildiğini anlatan Prof. Dr. Baykam, “Bu eğitim programıyla inanılmaz gurur duyuyorum. İçinde hayata dair bilmemiz gereken, bilime dair, doğrulara yönelik, kişisel gelişime yönelik, sanat, müzik, el işi diğer taraftan aile içi iletişim, etiket okuma, tıp gibi birçok alanda, akademisyenlerimiz tarafından annelerimize eğitim verildi” ifadesini kullandı.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de 2018’den beri devam eden bir faaliyet olarak Anne Üniversitesi Eğitim Programı’nın, 2020 yılında pandemi şartlarından dolayı düzenlenemediğini belirterek, bu eğitim imkanını yeniden anne ve anne adaylarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
“Hitit Anne Üniversitesi’nde çok güzel şeylere şahit olduk” diyen Prof. Dr. Öztürk, şöyle konuştu: “Eğitim aşkının bir devamı olarak, eğitim aşkına bir ortam oluşturmak adına sunduğumuz bu eğitim programında, aile içi iletişim, çocuk gelişimi, geri dönüşüm ve tasarruftan medya okuryazarlığına kadar çok çeşitli alanlarda hocalarımızın katılımıyla siz değerli annelerimize ve anne adaylarımıza eğitimler verildi. Buradaki en önemli husus da yaş farkının gözetilmiyor olmasıdır. Her yaştan katılım söz konusu. İçinde eğitim aşkı olduktan sonra, bu beklentiyi hayata geçirmek üzere bir ortamın sağlanmasıyla ilgili olarak bizler elimizden geldiğince topluma hizmet bağlamında imkanlarımızı sunmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Mezunlarımızın, daha önceki dönemlerden mezunlarımız gibi yüksek öğretim hayatına kazandırılması ya da onların bir şekilde yüksek öğretime dahil olması anlamında bir köprü vazifesi olmaya devam edeceğiz."
Hitit Anne Üniversitesi 2021 dönem mezunları arasında 76 yaşındaki Esma Dalgıç’ın da bulunduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, “İlerlemiş yaşına rağmen, eğitimin, öğretimin yaşı olmadığını bizlere göstermesi, bu şekilde örnek olması anlamında Esma Annemizi tebrik etmek isterim. Kendisi, dışarıdan ortaokulu bitirip, şimdi açık öğretim lisede eğitim hayatına devam ederken, üniversitemizin de bir ferdi olarak yüksek öğretimin de yavaş yavaş üniversite ortamında eğitim anlamında alışmaya çalışıyor. Bu gayretiyle bizi gururlandırıyor. Onu özellikle tebrik ederek, bu yıl 2021 mezunu olan bütün annelerimizin, anne adaylarımızın mezuniyetlerini kutluyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanan Hitit Anne Üniversitesi 2021 Korosu, müzik dinletisi sundu.
Tören, Hitit Anne Üniversitesi 2021 Programını başarıyla tamamlayan 20 anne ve anne adaylarına diplomalarının verilmesiyle sona erdi. Diplomalarını alan anne ve anne adayları, kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı.

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