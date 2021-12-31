Minik hafızlar, şehit abileri için kur'an-ı kerim okudu

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, minik hafızlar Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret ederek, şehit abileri için Kur’anı kerim okuyup dua ettiler.

Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, “Derneğimizin bugün çok değerli misafirlerimiz vardı. Kendileri küçük ama kalpleri altın gibi, Küçük hafızlarımız mübarek Cuma günü şehit abilerine Kur’anı kerim okuyup ruhunlarına dua ettiler. Şahsım ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği adına teşekkür ederim” dedi.

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