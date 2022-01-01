Yeni yıla kitap okuyarak “merhaba” dediler

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni yıla gençlerle birlikte kitap okuyarak merhaba dedi.

Alışılagelen yılbaşı eğlencelerinin aksine 7 gün 24 saat açık olan Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde yeni yılı karşılayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlerin yeni yılını kutlayarak sohbet etti. Yeni yılın 2021 yılındaki acıların, sıkıntıların bittiği bir yıl olması için temennide bulunan Başkan Aşgın, “2022 yılı ile beraber kardeşliğin, mutluluğun, huzurun, kardeşliğin, sevginin barışın olduğu bir dönem başlasın. Tüm insanlık alemi, İslam alemi ve şehrimizde inşallah huzur hakim olsun” dedi.

İlk kez 7 gün 24 saat hizmet veren Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde böyle bir etkinlik düzenlendiğini dile getiren Aşgın, “Yeni bir yıla girerken, tarihler değişirken 7 gün 24 saat hizmet veren ışıkların hiç sönmediği bir mekana kavuştuk. Gençlerimizde burada onlarla birlikte 2022 yılına kitap okuyarak girmeyi istedik. 2022 yılı sadece sevgide, barışta, kardeşlikte olduğu gibi ilimde, fende İHA’ların, SİHA’ların yerli, milli, teknolojilerin üretildiği bir yıl olsun. Bununda temelinde okumak var. Gençlerimize buna dikkat çekmek istedik” ifadelerini kullandı.

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